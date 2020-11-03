Водоснабжение в шести садовых товариществах Ростова восстановлено

Водоснабжение в шести садовых товариществах Ростова-на-Дону удалось восстановить раньше. Авария на водоводе «Восточный» была ликвидирована в пятом часу дня 6 ноября, сообщили в городской мэрии.Напомним, садовые товарищества «Колос», «Союз», «АЭРО», «Виноградарь» и «Ростсельмашевец» днем 6 ноября остались без воды из-за коммунальной аварии. Решали проблему на месте две бригады водоканала на восьми спецмашинах.В администрации устранить аварию обещали до трех часов дня, а полностью восстановить водоснабжение к 20 часам 7 ноября. Ремонтные работы затянулись на два часа, однако при этом вода вернулась в дома СТ на день раньше, 6 ноября.