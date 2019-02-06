Авторизация

Регистрация


  • USD 66.06
  • EUR 74.90
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Лента новостей

0 Версия для печати

В двух садовых товариществах Ростова на день отключат свет

В двух садовых товариществах Ростова на день отключат свет
В двух садовых товариществах Ростова-на-Дону на день отключат свет. Без электричества останутся жители СТ «Чкаловец» и СТ «Кирпичник» 11 февраля.

Подачу электроэнергии прекратят с 9 до 16 часов. Отключения связаны с проведением техобслуживания оборудования.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.