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В одном из ростовских магазинов кот рухнул с потолка и разгромил помещение: видео

В одном из ростовских магазинов кот рухнул с потолка и разгромил помещение: видео
Жителей Ростова повеселило видео с камеры наблюдения одного из местных магазинов. На кадрах видно, как кот рухнул с потолка и разбил бутылки с алкоголем 19 февраля.

Камера засняла, как работники завершают день, убираясь в помещении. В этот момент потолок рухнул, и оттуда свалился на пол воющий кот. Упав, он с грохотом разбил несколько бутылок и побежал к выходу, по пути «роняя» другой алкоголь.

Одна из сотрудниц с криками убежала в другое помещение. Другой работник оказался более «смелым» - он ударил ногой бегущего кота, вызвав сотни недовольных комментариев в соцсетях. Многим не понравился такой поступок по отношению к животному.

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