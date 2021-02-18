В одном из ростовских магазинов кот рухнул с потолка и разгромил помещение: видео

Жителей Ростова повеселило видео с камеры наблюдения одного из местных магазинов. На кадрах видно, как кот рухнул с потолка и разбил бутылки с алкоголем 19 февраля.Камера засняла, как работники завершают день, убираясь в помещении. В этот момент потолок рухнул, и оттуда свалился на пол воющий кот. Упав, он с грохотом разбил несколько бутылок и побежал к выходу, по пути «роняя» другой алкоголь.Одна из сотрудниц с криками убежала в другое помещение. Другой работник оказался более «смелым» - он ударил ногой бегущего кота, вызвав сотни недовольных комментариев в соцсетях. Многим не понравился такой поступок по отношению к животному.