В общежитиях ЮФУ свет и отопление дали почти через сутки

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В общежитиях ЮФУ на Зорге, 21е свет и отопление дали почти через сутки. Об этом рассказали студенты, которые живут в кампусе.Свет, отопление и горячая вода были отключены в общежитиях 22 ноября примерно с 17:00. Подачу восстановили на следующий день после полудня.Студенты не могли приготовить еду из-за отсутствия электричества. Подготовиться к парам тоже было невозможно. Кроме того, жителям общежитий приходилось искать способы согреться, ведь город накрыли морозы.Отсутствие электричества и света могло быть связано с коммунальной аварией на улице Доватора. Без света и тепла также сидели жители ЖК «Вест Сайд». Только после ремонта дома стали подключать к снабжению.