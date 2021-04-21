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В Обливском районном суде уволилась судья с десятилетним стажем

В Обливском районном суде уволилась судья с десятилетним стажем
В Ростовской области уволилась судья Обливского районного суда. 20 апреля Лидия Мясных написала заявление об увольнении. В должности судьи она работала с 2010 года.

Лидия Мясных - выпускница юрфака РГУ. Являлась народным судьей Советского районного народного суда Ростовской области.

За десять лет службы Фемиде в Обливском районном суде она была награждена знаком отличия Судебного департамента при Верховном Суде РФ «За усердие» II степени. Что стало причиной увольнения судьи, пока не известно.

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