В Обливском районном суде уволилась судья с десятилетним стажем
В Ростовской области уволилась судья Обливского районного суда. 20 апреля Лидия Мясных написала заявление об увольнении. В должности судьи она работала с 2010 года.
Лидия Мясных - выпускница юрфака РГУ. Являлась народным судьей Советского районного народного суда Ростовской области.
За десять лет службы Фемиде в Обливском районном суде она была награждена знаком отличия Судебного департамента при Верховном Суде РФ «За усердие» II степени. Что стало причиной увольнения судьи, пока не известно.