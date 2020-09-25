В Октябрьском суде Ростова назначили мирового судью судебного участка № 3
В Октябрьском районном суде Ростова-на-Дону назначили мирового судью судебного участка № 3. Об этом сообщили в пресс-службе суда 21 сентября.
Виктория Реброва, избранная на должность мирового судьи, принесла присягу перед государственным флагом РФ в присутствии судей.
Мировой судья приступил к выполнению должностных обязанностей.
Ранее Виктория Реброва входила в третий состав судебной коллегии по рассмотрению уголовных дел Ростовского областного суда.