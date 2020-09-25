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В Октябрьском суде Ростова назначили мирового судью судебного участка № 3

В Октябрьском суде Ростова назначили мирового судью судебного участка № 3
В Октябрьском районном суде Ростова-на-Дону назначили мирового судью судебного участка № 3. Об этом сообщили в пресс-службе суда 21 сентября.

Виктория Реброва, избранная на должность мирового судьи, принесла присягу перед государственным флагом РФ в присутствии судей.

Мировой судья приступил к выполнению должностных обязанностей.

Ранее Виктория Реброва входила в третий состав судебной коллегии по рассмотрению уголовных дел Ростовского областного суда.

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