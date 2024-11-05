В Ростове близкие разыскивают без вести пропавшего 38-летнего мужчину

Фото: ЛизаАлерт

В Ростове-на-Дону разыскивают пропавшего без вести 38-летнего мужчину. О местонахождении Аркадия Суворова близкие ничего не знают с 2 ноября.Мужчина ушел из дома 2 ноября, никому не сказав, куда направляется. Родственники забеспокоились, когда Аркадий перестал отвечать на их сообщения и звонки. Близкие обратились за помощью в полицию. Позже к поискам мужчины присоединились волонтеры.Аркадий ростом примерно 177 сантиметров, худощавого телосложения. Мужчина обрит наголо, а также у него голубые глаза.В день своего исчезновения мужчина был одет в черную кофту с белыми полосками на рукавах, темно-синие брюки. На ногах у него были обуты темно-зеленые кроссовки.Если вы узнали мужчину на фото или знаете что-то о его возможном местонахождении, сообщите по номерам телефонов: 112 или 8-800-700-54-52.