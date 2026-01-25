В ночь на 25 января в Ростовской области была отражена атака БПЛА в двух районах

Фото: Дондей

В ночь на 25 января в Ростовской области была отражена атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в двух районах. Об этом проинформировал глава области Юрий Слюсарь.- В прошедшую ночь при отражении воздушного нападения на территорию Ростовской области в Миллеровском и Чертковском районах были сбиты беспилотники, - заявил губернатор.Согласно предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших. В настоящее время продолжаются мероприятия по отражению воздушной атаки.Сохраняется опасность атак с использованием БПЛА. Населению рекомендуют соблюдать правила безопасности.