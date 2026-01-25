Новости
В ночь на 25 января в Ростовской области была отражена атака БПЛА в двух районах

В ночь на 25 января в Ростовской области была отражена атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в двух районах. Об этом проинформировал глава области Юрий Слюсарь.

- В прошедшую ночь при отражении воздушного нападения на территорию Ростовской области в Миллеровском и Чертковском районах были сбиты беспилотники, - заявил губернатор.

Согласно предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших. В настоящее время продолжаются мероприятия по отражению воздушной атаки.

Сохраняется опасность атак с использованием БПЛА. Населению рекомендуют соблюдать правила безопасности.
Фото: Дондей
