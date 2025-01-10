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В Новошахтинске гора мусора скопилась около детского сада №116

В Новошахтинске гора мусора скопилась около детского сада №116
В Новошахтинске около детского сада № 116 скопились горы отходов. Жалобы с фотографиями опубликовали местные жители в социальных сетях.

Люди жалуются на переполненные и неогороженные площадки для сбора мусора. Они считают, что это приводит к загрязнению города и может стать причиной распространения заболеваний и размножения грызунов.

Горожане уже устали от этой проблемы. Они требуют, чтобы местные власти приняли меры по улучшению ситуации с вывозом мусора.

В Гуково также сложилась похожая ситуация. Мусор накапливается уже больше недели, и люди не видят никаких действий со стороны местного оператора «Экострой-Дон». Горожане считают, что компании безразлична эта проблема.

Ситуация с мусором в Новошахтинске и Гуково стала особенно актуальной после того, как врио губернатора Юрий Слюсарь объявил о прекращении деловых отношений с компанией «Экострой-Дон» 2 декабря. Власти Ростовской области обратились в суд, чтобы расторгнуть договорённости с компанией.
Фото: тг "Новошахтинск"
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