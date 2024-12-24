В новогоднюю ночь будут штрафовать за запуск салютов в Ростовской области

Фото: ростов.ру

В Ростовской области в новогоднюю ночь будут штрафовать за запуск салютов. Об этом сообщил на пресс-конференции врио начальника ГУ МЧС по региону Савуков Александр 24 декабря.В целях безопасности врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь принял решение продлить запрет на использование пиротехнических изделий до 1 декабря 2025 года.Несмотря на то, что запрет действует уже больше года, не все граждане соблюдают его. В социальных сетях можно увидеть множество видео и фотографий, на которых люди запускают фейерверки.Как сообщил Александр Савуков, в период новогодних каникул будут фиксироваться все нарушения. Контролировать ситуацию будут административные инспекции области, городов и районов, а также сотрудники МЧС и МВД. За нарушение запрета предусмотрен штраф.Для граждан сумма штрафа составляет от 5000 до 15000 рублей. Для должностных и юридических лиц штраф может достигать 20 тысяч и 400 тысяч рублей соответственно.Как отметил врио руководителя МЧС, в прошлом году уже были случаи, когда люди получали штрафы за нарушение запрета.Напомним, что в регионе с 28 декабря 9:00 по 9 января 9:00 введут особый режим работы для экстренных служб. Правопорядок будут обеспечивать более 4,7 тысячи сотрудников полиции, Росгвардии, казаки и частные охранные организации.