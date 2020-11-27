В новогоднюю ночь работу общественного транспорта в Ростове продлят до трех часов
Работу общественного ростовского транспорта продлят в новогоднюю ночь. Об этом 30 ноября сообщили в администрации города.
В связи с пандемией традиционные новогодние гуляния оказались под запретом. Трансляцию концертов и поздравлений ростовчане смогут увидеть на светодиодном экране у входа в парк М. Горького с 28 по 31 декабря.
Несмотря на ужесточение ограничительных мер и проведение праздничных мероприятий в онлайн-формате, городской транспорт продлит работу до трех часов с 31 декабря на 1 января. В случае перекрытия проезда по улице Большой Садовой, автобусы и трамваи будут объезжать ее по улице Московской.
Как сообщал Rostov.ru, с 1 декабря вступает в силу постановление о запрете использования пиротехники. Поэтому новый 2021 год жители Ростовской области отпразднуют не только без массовых гуляний, но и без фейерверков.