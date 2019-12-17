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На горнолыжный курорт Роза Хутор из Ростова начнёт ходить «Лыжная стрела»

На горнолыжный курорт Роза Хутор из Ростова начнёт ходить «Лыжная стрела»
Из Ростова на горнолыжный курорт Роза Хутор начнёт ходить «Лыжная стрела». Об этом сообщил первый заместитель начальника СКЖД – филиала ОАО «РЖД» Алексей Мельников 19 декабря.

Состав предполагает перевозку не только пассажиров, но и горнолыжного инвентаря.

Электричка будет отправляться от главного железнодорожного вокзала Ростов-Главный в 20:45 и прибывать в Розу Хутор в 08:22.
Маршрут предполагает остановки на станциях Краснодар-1, Туапсе, Сочи и Адлер.

В обратном направлении состав будет отправляться в 20:10, а прибывать в Ростов в 08:05.

Курсировать между Ростовом и горнолыжным курортом состав «Лыжная стрела» начнёт с 20 декабря.

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