На горнолыжный курорт Роза Хутор из Ростова начнёт ходить «Лыжная стрела»



Из Ростова на горнолыжный курорт Роза Хутор начнёт ходить «Лыжная стрела». Об этом сообщил первый заместитель начальника СКЖД – филиала ОАО «РЖД» Алексей Мельников 19 декабря.



Состав предполагает перевозку не только пассажиров, но и горнолыжного инвентаря.



Электричка будет отправляться от главного железнодорожного вокзала Ростов-Главный в 20:45 и прибывать в Розу Хутор в 08:22.

Маршрут предполагает остановки на станциях Краснодар-1, Туапсе, Сочи и Адлер.



В обратном направлении состав будет отправляться в 20:10, а прибывать в Ростов в 08:05.



Курсировать между Ростовом и горнолыжным курортом состав «Лыжная стрела» начнёт с 20 декабря.