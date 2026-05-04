В Новочеркасское СИЗО пытались передать телефоны, спрятанные в буханки хлеба

В Новочеркасске в СИЗО-3 была предпринята попытка передать мобильные телефоны, спрятанные в хлебе. Об этом сообщили в региональном ГУФСИН.2 мая на имя одного из обвиняемых поступила посылка. При проверке внимание сотрудников правоохранительных органов привлек хлеб.Разломив его, они обнаружили внутри несколько мобильных телефонов. Устройства были изъяты.Отправителю посылки может грозить штраф или уголовное наказание. Сейчас проводится расследование для установления всех деталей произошедшего.