В СИЗО Ростова пытались передать телефоны, спрятанные в шоколадных батончиках

Фото: ГУФСИН России по Ростовской области

В СИЗО-1 Ростова пытались передать телефоны, спрятанные в шоколадных батончиках. Инцидент случился 1 ноября на улице Максима Горького, 219/59.На имя одного из заключенных пришла посылка с «сюрпризом». Сотрудники режимного учреждения досмотрели содержимое и обнаружили в шоколадных батончиках два мобильных телефона, четыре USB-шнура и два зарядных устройства.Всю «запрещенку» изъяли правоохранители.- По данному факту проводится проверка, - добавили в ГУФСИН по Ростовской области.