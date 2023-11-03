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В СИЗО Ростова пытались передать телефоны, спрятанные в шоколадных батончиках

В СИЗО Ростова пытались передать телефоны, спрятанные в шоколадных батончиках
В СИЗО-1 Ростова пытались передать телефоны, спрятанные в шоколадных батончиках. Инцидент случился 1 ноября на улице Максима Горького, 219/59.

На имя одного из заключенных пришла посылка с «сюрпризом». Сотрудники режимного учреждения досмотрели содержимое и обнаружили в шоколадных батончиках два мобильных телефона, четыре USB-шнура и два зарядных устройства.

Всю «запрещенку» изъяли правоохранители.

- По данному факту проводится проверка, - добавили в ГУФСИН по Ростовской области.
Фото: ГУФСИН России по Ростовской области
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