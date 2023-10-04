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В СИЗО Ростова заключенным пытались передать телефоны, спрятанные в дезодорантах

В СИЗО Ростова заключенным пытались передать телефоны, спрятанные в дезодорантах
В ростовский СИЗО заключенным пытались передать телефоны, спрятанные в шариковых дезодорантах. Происшествие случилось 4 октября на улице Максима Горького, 219/59.

В следственный изолятор № 1 на имя заключенных принесли посылку. Там были продукты и всякие мыльные принадлежности. Сотрудников при досмотре заинтересовали два шариковых дезодоранта - при встряхивании они издавали странный звук. Тогда работники сняли шарики. Внутри оказались спрятаны два мобильных телефона и две сим-карты.

- В настоящее время по данному факту проводится проверка, - сообщили в ГУФСИН по Ростовской области.
Фото: ГУФСИН по РО.
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