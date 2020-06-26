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Из Новочеркасска запустили три автобуса в Краснодарский край

Из Новочеркасска запустили три автобуса в Краснодарский край
В Новочеркасске возобновили обслуживание нескольких автобусных маршрутов в Краснодарский край, сообщил «Донавтовокзал».

С 27 июня из города можно уехать в Геленджик. Автобус следует из Гуково. От станции отправления он будет ежедневно отъезжать в 11:40, из Новочеркасска – в 13:10.

С этого же дня начал ходить транспорт в город Пятигорск Ставропольского края. Он отходит от Гуково в 5:30, от вокзала Новочеркасска – в 7:30.

В воскресенье, 28 июня, возобновят работу автобусы маршрутом Новочеркасск – Новороссийск (отправление - в 13:30) и Новочеркасск – Крымск (отправление - в 8:10). Рейсы осуществляются через день.

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