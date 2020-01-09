Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Поезда из Ростова в Краснодарский край будут ходить по новому расписанию

Поезда из Ростова в Краснодарский край будут ходить по новому расписанию
Поезда из Ростова в Сочинском направлении будут ходить по новому расписанию. Время отправление изменилось с 14 января. Это связно с капитальным ремонтом железной дороги в Лысогорском тоннеле в Краснодарском крае. Работы продлятся до 27 апреля.

С направления Ростов — Адлер сняли несколько поездов. Чтобы сообщение между городами оставалось ежедневным, в расписании появились новые рейсы. Из Ростова в Адлер добавили состав с отправлением в 16:05 и прибытием на место в 11:12 следующего дня (будет действовать ежедневно кроме субботы).

К станции Кавказской пойдёт поезд через Краснодар с отправлением в 16:05. В Краснодаре он будет в 20:26, в Кавказской — в 00:10. Поездки будут осуществляться во все дни, кроме субботы.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.