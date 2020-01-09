Поезда из Ростова в Краснодарский край будут ходить по новому расписанию



Поезда из Ростова в Сочинском направлении будут ходить по новому расписанию. Время отправление изменилось с 14 января. Это связно с капитальным ремонтом железной дороги в Лысогорском тоннеле в Краснодарском крае. Работы продлятся до 27 апреля.



С направления Ростов — Адлер сняли несколько поездов. Чтобы сообщение между городами оставалось ежедневным, в расписании появились новые рейсы. Из Ростова в Адлер добавили состав с отправлением в 16:05 и прибытием на место в 11:12 следующего дня (будет действовать ежедневно кроме субботы).



К станции Кавказской пойдёт поезд через Краснодар с отправлением в 16:05. В Краснодаре он будет в 20:26, в Кавказской — в 00:10. Поездки будут осуществляться во все дни, кроме субботы.