В Новочеркасске восстановят шпиль исторического здания за счёт жильцов



В Новочеркасске инициативная группа жильцов исторического дома на углу улиц Московской и Кривопустенко готова за собственный счёт восстановить шпиль.



Дом, признанный объектом культурного наследия, лишился своей достопримечательности во время сильного урагана 28 февраля. Порывами ветра шпиль сорвало и бросило на землю. Несмотря на падение, конструкция пострадала незначительно и подлежала восстановлению.



Капитальный ремонт крыши и фасада запланирован на этот год. Однако в смету восстановление шпиля не входило, так как на момент её составления, деталь ещё находилась на своём месте. На работы планируется потратить 11,5 миллионов рублей. По графику они должны быть завершены к середине августа.







Не желая расставаться с оригинальной деталью, инициативная группа жильцов решила за свой счёт восстановить шпиль. По предварительным подсчётам, это обойдётся в 200 тысяч рублей.



Однако сбор средств, это не единственная процедура, которую предстоит выполнить. Прежде всего, новочеркассцам необходимо получить разрешение и согласовать план работ с Министерством культуры. После того, как все бюрократические формальности будут улажены, можно будет приступать к поиску подрядчика.



Добавим, что дом был построен в 1956 году. Ранее жильцы жаловались на неудовлетворительное состояние фасада здания и просили провести ремонт.



