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В Новочеркасске пытались передать в СИЗО телефон, спрятанный в сале

В Новочеркасске пытались передать в СИЗО телефон, спрятанный в сале
В Ростовской области не перевелись изобретательные отправители посылок в СИЗО. Неизвестный передал в изолятор № 3 Новочеркасска мобильный телефон, спрятанный в куске сала. Инцидент на улице Украинской, 1 произошел 16 апреля.

В тот день сотрудники режимного учреждения проверяли посылки для заключенных под стражу. В одной из них были продукты, в том числе сало. Во время осмотра в нем обнаружили «запрещенку». Мобильный телефон изъяли и передали полиции.

— По факту произошедшего проводится проверка, — уточнили в ГУФСИН по Ростовской области.

Теперь отправителю посылки грозит административная ответственность: до 50 тысяч рублей штрафа.
Фото: ГУФСИН по Ростовской области.
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