В Новочеркасске пытались передать в СИЗО телефон, спрятанный в сале

Фото: ГУФСИН по Ростовской области.

В Ростовской области не перевелись изобретательные отправители посылок в СИЗО. Неизвестный передал в изолятор № 3 Новочеркасска мобильный телефон, спрятанный в куске сала. Инцидент на улице Украинской, 1 произошел 16 апреля.В тот день сотрудники режимного учреждения проверяли посылки для заключенных под стражу. В одной из них были продукты, в том числе сало. Во время осмотра в нем обнаружили «запрещенку». Мобильный телефон изъяли и передали полиции.— По факту произошедшего проводится проверка, — уточнили в ГУФСИН по Ростовской области.Теперь отправителю посылки грозит административная ответственность: до 50 тысяч рублей штрафа.