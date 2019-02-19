В Новочеркасске подорожал проезд в общественном транспорте



Фото: Ttransport.ru

В общественном транспорте Новочеркасска выросла стоимость проезда. С 21 февраля местные жители платят за поездку дороже.



На всех видах транспорта установлен единый тариф. Стоимость проезда теперь составляет 21 рубль, пишет DonDay Новочеркасск.



Тарифная комиссия администрации одобрила повышение стоимости на восьми маршрутах. Сам перевозчик планирует увеличить цену на остальных. Подразумеваются нерегулируемые маршруты, на которых компания может установить стоимость без официального разрешения.



До повышения стоимость поездки составляла в микроавтобусах 19 рублей и в автобусах большой вместимости - 17 рублей.