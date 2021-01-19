В Новочеркасске отменили результаты выборов в Гордуму по первому округу
В Новочеркасске отменили результаты выборов в Гордуму по одномандатному избирательному округу №1. 20 января суд обязал участковую комиссию заново пересчитать бюллетени.
По итогам выборов 13 сентября 2020 года победу на первом округе одержала Елена Теплинская, набравшая 604 голоса. Второе и третье места заняли Давид Арсенян (405 голосов) и Владимир Буряченко (397) соответственно. Однако проигравшие кандидаты не согласились с результатами голосования и обратились в суд с требованием их отмены.
По информации DonDay Новочеркасск, претензия Давида Арсеняна заключалась в разнице итоговых цифр голосования в протоколах, выданных ему и наблюдателям. А Владимир Буряченко заявил, что УИК (участковая избирательная комиссия) незаконно признал 229 бюллетеней недействительными. В материалах дела указано, что причиной такого решения комиссии стал обнаруженный лишний бюллетень в стационарном ящике. При этом в сейф-пакете досрочного голосования наоборот одного не хватало. Таким образом, общее количество бюллетеней совпало с количеством выданных. Однако УИК все равно решил не учитывать их в подсчете. Что прямо противоречило закону о гарантии избирательных прав и могло серьезно повлиять на результат голосования.
В декабре Новочеркасский городской суд объединил иски экс-кандидатов и удовлетворил их частично. Постановление о результатах выборов признали незаконным, но новые выборы не стали назначать, ограничившись решением обязать участковую комиссию пересчитать голоса в течение двух недель.
Экс-кандидаты, добивавшиеся перевыборов, остались недовольны таким исходом и подали апелляцию в Ростовский областной суд. Тот в свою очередь направил дело на рассмотрение в Новочеркасск, где решение суда осталось неизменным.