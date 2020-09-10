В Гуково зафиксировали вброс избирательных бюллетеней

Вброс избирательных бюллетеней зафиксировали в городе Гуково. На избирательном участке №539 камера зафиксировала, как несколько женщин бросали пачками заполненные бюллетени в урны для голосования.Инцидент произошел после закрытия участков в первый день выборов, 11 сентября. После появления ролика в сети, облизбирком отреагировал на вопиющее нарушение избирательных прав людей.- На избирательном участке N 539 г. Гуково по результатам проведенной проверки установлено, что достоверно установить волеизъявление избирателей невозможно. Это подтвердила проверка, проведённая Избирательной комиссией Ростовской области.Так как нарушения являются неустранимыми, бюллетени признаны недействительными. Председателю участковой комиссии указано на необходимость строго соблюдать требования законодательства при проведении голосования, - говорится на сайте донского избиркома.Удивительно, как избирком пожурил председателя ИУ. А ведь за нарушение правил проведения выборов может грозить уголовное наказание по статье №142-2, которая предусматривает до четырех лет лишения свободы за выдачу гражданам избирательных бюллетеней с целью проголосовать вместо избирателей или более двух раз в ходе одного и того же голосования, либо выдачу заранее заполненных бюллетеней.