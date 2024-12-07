В Новочеркасске к вечеру 7 декабря устранили крупный порыв на водоводе

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В Новочеркасске устранили последствия крупного порыва на водопроводе. Из-за аварии 28 тысяч жителей остались без воды.Напомним, рано утром 7 декабря прорвало трубу. В результате чего в Промышленном районе города без воды остались тысячи жителей Новочеркасска. Для людей организовали подвоз воды автоцистерной. На месте аварии начались работы по устранению порыва.Закончить работы удалось только к вечеру. Воду пообещали дать после 16:00.