В Новочеркасске из-за коммунальной аварии без воды остались 28 тысяч человек

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В городе Новочеркасске из-за коммунальной аварии на водоводе без воды остались тысячи жителей. Об этом 7 декабря сообщил глава города Юрий Лысенко.Коммунальная авария случилась ночью около Новочеркасского индустриального парка. Водовод диаметром в тысячу метров обеспечивал водоснабжение в Промышленном районе города. Из-за аварии 28 тысяч человек остались без воды.Аварийные службы уже приступили к ремонту водопровода. В работах задействованы 7 человек и 2 единицы техники. Также для жителей микрорайонов Молодёжный и Соцгород организуют подвоз воды.Работы по восстановлению водоснабжения планируют завершить к 18:00.