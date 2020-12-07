В Ростове сотни жителей остались без воды из-за порыва на Туполева
Сотни ростовчан остались без воды из-за аварии на улице Туполева. Трубу прорвало ранним утром 7 декабря.
Коммунальщики обещали устранить ЧП к вечеру того же дня, однако ни вечером, ни на следующее утро вода в домах ростовчан так и не появилась. Когда стало ясно, что ее не будет еще ближайшую ночь, администрация района решила подвозить жителям микрорайона воду.
С 18 часов машины с водой стоят у проходной завода «Алмаз».
В тот же день случился еще один порыв. На улице Гельца также прорвало трубу. Десятки литров воды разлились по проезжей части. Из-за сильного мороза и ветра дорога мгновенно превратилась в ледовый каток. Люди жаловались, что им пришлось преодолевать целую полосу препятствий, чтобы пройти обледеневший участок асфальта.