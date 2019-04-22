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В Новочеркасске в отношении экс-директора департамента строительства возбуждено уголовное дело

В Новочеркасске в отношении экс-директора департамента строительства возбуждено уголовное дело
В Новочеркасске возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора департамента строительства и городского развития Александра Веремчука. Он подозревается в превышении должностных полномочий и халатности.

Прокуратура города выявила нарушения при строительстве 104 квартир для детей-сирот на улице Пляжной. Компания «Градиент Капитал», выполнявшая работы, сорвала сроки сдачи объекта. По версии органов, будучи осведомленным о нарушении, Веремчук заключил с подрядчиком дополнительные соглашения. Своими действиями он нанёс областному бюджету ущерб на сумму 7 335 000 рублей, сообщает DonDay Новочеркасск.

В настоящее время уголовное дело находится в следственном отделе по Новочеркасску СУ СКР по Ростовской области.

Добавим, что Александр Веремчук занял должность директора департамента строительства и городского развития в апреле 2018 года. В феврале 2019-го чиновник уволился по собственному желанию.

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