В Новочеркасске в отношении экс-директора департамента строительства возбуждено уголовное дело



В Новочеркасске возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора департамента строительства и городского развития Александра Веремчука. Он подозревается в превышении должностных полномочий и халатности.



Прокуратура города выявила нарушения при строительстве 104 квартир для детей-сирот на улице Пляжной. Компания «Градиент Капитал», выполнявшая работы, сорвала сроки сдачи объекта. По версии органов, будучи осведомленным о нарушении, Веремчук заключил с подрядчиком дополнительные соглашения. Своими действиями он нанёс областному бюджету ущерб на сумму 7 335 000 рублей, сообщает DonDay Новочеркасск.



В настоящее время уголовное дело находится в следственном отделе по Новочеркасску СУ СКР по Ростовской области.



Добавим, что Александр Веремчук занял должность директора департамента строительства и городского развития в апреле 2018 года. В феврале 2019-го чиновник уволился по собственному желанию.