В нескольких автобусах Ростова снова не включали кондиционеры

В ходе рейдов в Ростове снова обнаружили неработающие кондиционеры в общественном транспорте. Проверки в трёх районах города прошли 28 июля.Они проводились в Железнодорожном, Ленинском и Пролетарском районах города. Из 50 единиц общественного транспорта с нарушениями оказались пять. Это значит, что примерно каждый десятый автобус из гигантского автопарка ездит с нефункционирующим кондиционером. Высокая температура, осложнение дыхания из-за маски и всепоглощающая духота с лёгкостью могут вызвать тепловой удар.Проверяющие следили, в том числе, и за ношением масок. К счастью, на 28 июля о штрафах в отношении нарушителей не сообщается. Однако известно, что за июль проверяющие составили 445 протоколов, из них 10 - в отношении водителей, остальные - на пассажиров.