В МЧС объявили о надвигающихся заморозках в Ростовской области. По данным метеорологов, 13 апреля температура может опуститься до -1...-3 градусов.
В связи с этим специалисты прогнозируют возможные чрезвычайные ситуации, вызванные повреждением и гибелью сельскохозяйственных растений. Есть вероятность повреждения почек ранних косточковых культур, которые уже распустились и зацвели.
Напомним, что буквально несколькими днями ранее синоптики сообщали о штормовом предупреждении.