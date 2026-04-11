В МЧС объявили о надвигающихся заморозках в Ростовской области. По данным метеорологов, 13 апреля температура может опуститься до -1...-3 градусов.В связи с этим специалисты прогнозируют возможные чрезвычайные ситуации, вызванные повреждением и гибелью сельскохозяйственных растений. Есть вероятность повреждения почек ранних косточковых культур, которые уже распустились и зацвели.Напомним, что буквально несколькими днями ранее синоптики сообщали о штормовом предупреждении.