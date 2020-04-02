Ростовчан предупреждают о ночных и утренних заморозках

Несмотря на наступление апреля, ночные температуры в Ростове-на-Дону по-прежнему минусовые.Главное управление МЧС по Ростовской области предупреждает ростовчан о заморозках в ближайшие дни. По данным спасательного ведомства, во второй половине ночи и утром 4-6 апреля в воздухе и на поверхности почвы температура опустится до -1...-4 градусов.По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии, во второй половине ночи и утром 5-7 апреля в Ростовской области также сохранятся заморозки. Ожидается на поверхности почвы -1…-4 градуса, в северных районах - до -8 градусов.Добавим, что в воскресенье, 5 апреля, в Ростове днём - до +14…+16 градусов. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с.В Ростовской области завтра - до +9…+14 градусов, по югу региона – до 17 градусов тепла. Утром и днём в отдельных районах порывы ветра будут достигать 12-14 м/с.