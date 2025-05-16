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В массовом ДТП на проспекте Стачки пострадал 25-летний водитель

В массовом ДТП на проспекте Стачки пострадал 25-летний водитель
В Ростове в ДТП на Стачках пострадал 25-летний парень. Подробности массовой аварии сообщили в УГИБДД по региону.

ДТП прозошлоко 16 мая около 12:30. Водитель автомобиля «ВАЗ 2107» не справился с управлением. Машина врезалась в автобус № 34 рядом с домом № 15. После столкновения легковой автомобиль отбросило на бетонное ограждение. В этот момент в него въехал грузовик, двигавшийся по встречной полосе.

В результате мощного удара капоты обеих машин были сильно повреждены. На дороге образовалась значительная пробка. К счастью, в аварии никто не пострадал. 25-летний водитель «ВАЗ 2107» получил травмы.
Фото: УГИБДД по РО
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