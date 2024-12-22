В Ростове массовой аварии из пяти машин пострадал молодой водитель

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В Ростове в результате массового ДТП из пяти машин пострадал 21-летний водитель. Страшная авария случилась 21 декабря около 23:00.Как сообщил Donday, инцидент произошел на улице Малиновского. Молодой человек, управлявший автомобилем «Лада Приора», двигался на высокой скорости по улице Малиновского. В какой-то момент он потерял контроль над машиной и врезался в ограждение. После удара его автомобиль отбросило на соседнюю полосу, где он столкнулся с «Ладой Грантой».Обе машины закрутило, и они оказались на парковке рядом с гостиницей «Дон». Там было стоялитри автомобиля.«Лада Гранта» сначала столкнулась с припаркованным «Опелем», а затем с грузовиком. Инерция отбросила грузовик на припаркованную сзади него «Мазду», в которой находились люди.По словам очевидцев, пострадал только водитель «Лады Приоры». Он не смог самостоятельно выбраться из машины. Ему помогли участники аварии, после чего его увезли на скорой помощи.