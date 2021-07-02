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В ковидных госпиталях Ростова разворачивают дополнительные койки для пациентов

В ковидных госпиталях Ростова разворачивают дополнительные койки для пациентов
В Ростове развернули еще 100 дополнительных коек в ковидном госпитале на базе Ростовской областной клинической больницы. Инфекционное отделение будет рассчитано на 200 мест, сообщили в региональном пресс-центре 6 июля.

Вместе с увеличением мест в «чистой» зоне ужесточены карантинные меры, в том числе исключена свобода передвижения сотрудников между разными корпусами. А пациенты, независимо от результата теста на COVID-19, должны носить маски вне своей палаты.

Очевидно, появление новых коечных мест в РОКБ связано с ухудшением эпидситуации по коронавирусу. За последний месяц ежедневное число инфицированных выросло почти вдвое - со 150 до 285 человек. Общее количество заболевших перевалило за 100 тысяч.

По этой же причине в регионе ввели обязательную вакцинацию. Теперь студенты, медики, чиновники и сотрудники, работающие с людьми, должны привиться первым компонентом до 29 июля, а вторым - до 26 августа.

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