В Ростовской области развернули еще 20 ковидных коек. Теперь в регионе 3 019 оборудованных мест для больных с коронавирусом.Как рассказали в пресс-центре по информированию населения Ростовской области о ситуации по новой коронавирусной инфекции, новые койки открыли в Мясниковском районе.Из-за того, что число инфицированных стремительно растет, власти вынуждены прибегать к дополнительным мерам. В области открыли еще один ковидный госпиталь, но и это не помогло. Ситуация в районах еще хуже. Мест для больных COVID-19 не хватает.Инфекция особо опасна для пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями. Вирус на щадит никого.