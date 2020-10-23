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В Ростовской области развернули еще 20 ковидных коек

В Ростовской области развернули еще 20 ковидных коек
В Ростовской области развернули еще 20 ковидных коек. Теперь в регионе 3 019 оборудованных мест для больных с коронавирусом.

Как рассказали в пресс-центре по информированию населения Ростовской области о ситуации по новой коронавирусной инфекции, новые койки открыли в Мясниковском районе.

Из-за того, что число инфицированных стремительно растет, власти вынуждены прибегать к дополнительным мерам. В области открыли еще один ковидный госпиталь, но и это не помогло. Ситуация в районах еще хуже. Мест для больных COVID-19 не хватает.

Инфекция особо опасна для пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями. Вирус на щадит никого.

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