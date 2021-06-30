Коронавирус подхватили еще 247 человек в Ростовской области

В Ростовской области продолжает расти число инфицированных COVID-19. За сутки с 1 по 2 июля опасный вирус подхватили 247 человек.Большинство из них - молодежь от 18 до 45 лет (39%) и люди от 46 до 65 лет (36%). Также диагноз подтвердился у пенсионеров в возрасте от 66 до 79 лет (10,5%) и пожилых дончан старше 80 лет (4%). Вирус не обошел стороной и детей. Положительные результаты тестов на COVID-19 получили 26 несовершеннолетних.Всего с начала пандемии пациентами с коронавирусом стали 99 787 человек. С каждым днем число новых заболевших становится все больше. В связи с ухудшением эпидситуации по COVID-19 в донском регионе ввели обязательную вакцинацию. Теперь чиновникам, студентам вузов, сотрудникам больниц, торговых центров, МФЦ и других сфер, связанных с общением с людьми, вакцинироваться первым компонентом нужно до 29 июля, а вторым - до 26 августа.