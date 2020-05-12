В Таганроге умер пожилой пациент с коронавирусом

В ковидном госпитале Таганрога умер пожилой пациент с коронавирусом. Об этом сообщает портал DonDay Таганрог.Известно, что у пациента были сопутствующие хронические заболевания. Поэтому определить точную причину смерти пациента сможет только судмедэкспертиза.На сегодняшний день в тяжелом состоянии в госпитале находятся еще несколько человек. Одни - на аппаратах ИВЛ, а другие - на кислородной поддержке. Всего в Таганроге - 43 зараженных.Напомним, в Ростовской области 16 мая был побит рекорд по количеству зараженных - 112 человек за сутки. Всего в регионе - 2 312 человек, больных коронавирусом. Жертвами стали 28 человек.