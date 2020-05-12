Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Таганроге умер пожилой пациент с коронавирусом

В Таганроге умер пожилой пациент с коронавирусом
В ковидном госпитале Таганрога умер пожилой пациент с коронавирусом. Об этом сообщает портал DonDay Таганрог.

Известно, что у пациента были сопутствующие хронические заболевания. Поэтому определить точную причину смерти пациента сможет только судмедэкспертиза.

На сегодняшний день в тяжелом состоянии в госпитале находятся еще несколько человек. Одни - на аппаратах ИВЛ, а другие - на кислородной поддержке. Всего в Таганроге - 43 зараженных.

Напомним, в Ростовской области 16 мая был побит рекорд по количеству зараженных - 112 человек за сутки. Всего в регионе - 2 312 человек, больных коронавирусом. Жертвами стали 28 человек.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.