В конце рабочей недели в Ростове-на-Дону обесточат сотни домов

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В Ростове-на-Дону к концу рабочей недели обесточат сотни домов. График отключений предоставили в Донэнерго.В четверг, 26 мая с девяти часов утра до 17 часов обесточат дома 62, 78-114, 83, 85, 85А, 85/1, 85/2 на улице Турмалиновской, 137-201 на Нансена, а также на Белостокской в домах № 35/21, 35-57 и 46-78 и Еременко (с первого по №25), 36, 131/46 и в доме 15/45, Калининградской с первого по третий дом, а также №5/74, 4/78, 2, 4А, Львовской 46, Мадояна 138-198, 191-205 и дом 203/1. Лампочки потухли и на улице Мичуринской 203-215, Объединения 45-78, Одесской 48-75, переулке Штурманском с первого по шестой дом.По графику отключения пройдут на улице Денисова с первого дома по №66, в переулке Дежнева (также с первого дома по №24), Батуринской 100-128, в переулке Мушкетова (с первого по №21) и Краснощекова с дома номер один по №15. Аналогичная ситуация и в домах №64-74 на улице Тружеников, Песчаной (со второго дома по №12), КИМа (со второго по №33) и Писательской 10-63.В пятницу, 27 мая, обесточат порядка десяти улиц. В их числе Цеховая 1-29, Добролюбова 13-26, Писарева 21, проспект Шолохова 14 и 16А, Верхненольная 55-63, Каяни №15В, 15/2, 17 и с 22 по 38, а также дом номер семь на Ченцова. Кроме того, с десяти утра до двух часов дня электричества не будет на улице Юфимцева в домах под номерами четыре и шесть, 8 и 12.С девяти утра до пяти часов дня света не будет в домах на 19-й линии 21-39, 21-1 линии 32-49, 23-й линии 34-71. Отключение затронет и 25-й линию (дома с 30 по 68), а также 1-ую Пролетарскую (с четвертого по второй дом).Причиной временных перебоев в подаче электроэнергии стало плановое техобслуживание оборудования.