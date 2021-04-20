В конце недели тысячи жителей Ростова лишатся электричества

В Ростове обесточат сотни домов в конце рабочей недели. Актуальный график на 22 апреля опубликовало «Донэнерго».Дольше всего света не будет у ростовчан, проживающих по адресам: Таганрогская, 118/4, 118/6, 120, 120/1, 120/2, 122, 122/1, 124, 124/1, 124/2, 124/3, 124/4, 124/5, 124/6. 126, 126/1, 126/2, 128, 128А, 130/3; Вятская, 10, 112, 112/1, 112/2, 114, 114/4; Красноармейская, 2-18; 43-я Линия, 16-48; 41-я Линия, 26-52, 23-47; 39-я Линия, 35-77, 80-92; 2-я Пролетарская, 16-34, 19-41, 77-115, 56-84; 1-я Левая, 1-15, 2-22; 2-я Левая, 1-11, 2-12. Эти дома обесточат с 9:00 до 17:00.Аналогичная ситуация будет и в переулках Кирилловском, 1-25, 2-20; Балканском, 1-41, 2-40, а также на улицах 47-я Линия, 2-14, 1-37; 49-я Линия, 1-35, 2-24; 27-я Линия, 11-23, 16-20; 29-я Линия, 20-70 и 23-77; 31-я Линия, 35-75, 32-76; Сарьяна, 2-36, 1-29.С 9 до 16 часов электричества лишатся жители домов №№ 19А, 21, 21А, 21Б на улице Добровольского, №№ 39-81, 62-134 на Каратаева, №№ 7-47, 264, 266, 267, 268 на Просторной, №№ 4-48, 39 на Губаревича, №№ 124-132, 169-175 на Гусева, №№ 1-77, 14-68 на Дальневосточной, №№ 144, 144А, 146, 146А, 146Б, 165 на Минераловодской и № 216/2 на Профсоюзной. В это же время массовые отключения пройдут на улицах Республиканской, 143; Скачкова, 5-12, 2-26; Чапаевской, 1-75, 2-80; проспекте Королева, 5/4, 7; в переулках Олимпийском, 9/134, 11/175, 12Б, 43А, 13/173, 13-15, 14/2, 16, 17/3, 18-64; Чухновском, 16-22.В доме № 228 на улице Малюгиной и №№ 137-139 в переулке Университетском света не будет с 9 до 14 часов.С 10 до 12 часов остановят подачу электричества на улицах Мадояна, 205, 205Д и 186; Доватора, 135-147, 163, 36-56; Львовской, 35-69, 36-56; Объединения, 75-77; Еременко, 21-43; Западной, 3-9, 4-16; Калининградской, 5-17, 10-24; Петрозаводской, 38А, 40А, 42А, 135-171, 180-220.С 13 до 16 часов обесточат дома ростовчан, проживающих по адресу: улица 339-й Стрелковой Дивизии, 23В, 23А, 25/1, 23/2, 23, 21, 23/1, 21/1, 16, 25, 23/3. А с 9 до 18 часов отключат электричество на улице Портовой, 236/76.