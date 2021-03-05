В начале рабочей недели обесточат сотни домов в Ростове

В Ростове тысячи горожан останутся без света в начале рабочей недели. Причиной массовых отключений станет техническое обслуживание и проверка оборудования.Дольше всего без электричества просидят жители домов №№ 30-42 на улице Майской, №№ 9-89, 64-78 на Мурлычева, №№ 15-83 на Черевичкина, №№ 1-29 и 2-24 на Ереванской, №№ 8-58, 5-57 на Кручинина, №№ 110-164, 101-181 на Портовой, №№ 19-21 и 22-30 на Перекопской, а также №№ 20-38, 13-29 на 6-й Линии, №№ 1-53, 2-56 на 8-й Линии, №№ 1-15, 2-16 на 10-й Линии, №№ 1-15, 2-24 на 34-й Линии, №№ 1-23, 2-30 на 36-й Линии, №№ 1-29, 2-20 на 38-й и №№ 2-30, 3 на 40-й. В это же время, с 9 до 17 часов, не будет света в домах, расположенных по адресам: улица Межевая, 160-168; Демьяна Бедного, 1-29, 2-24; Некрасовская, 1-73, 4-18, 24-76; Скачкова, 26-30; Трудящихся, 128, 138-154, 155-191, 141/27; Нагорная, 132-170, 129-177.Электричества лишатся и ростовчане, проживающие по адресам: переулок Гудермесский, 1-7, 2-16, Булановский, 2, Желябова, 6, 16, Ермака, 1-33, 2-44, Народный, 3, 6-10, Самошкина, 2-4, Безымянный, 27-31, 24-38 и Селикатный, 19-25.С 9 до 16 часов обесточат дома №№ 121-123 на улице Макисма Горького и №69 в переулке Семашко.На улице Свердловской, 3, 5, 37, Кулагина, 48 и Батуринской, 15/1, 15/15, 13/14 отключения продлятся с 10 до 12 часов. А на Кулагина, 17, 17/1, 28-44, Международной, 28, 25-35, Батуринской, 99-123, 127 и Горбачева, 45-65, 46-66 - с 13 до 16 часов.