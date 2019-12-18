На Дону расцвели одуванчики и набухли почки



Фото: rasfokus.ru

Необычайно тёплая погода в декабре оказала своё влияние на природу. В Ростовской области в конце декабря на деревьях набухли почки и зацвели одуванчики.



По словам дендролога Ботанического сада ЮФУ Татьяны Русановой, в первую очередь эти процессы затронули осину. Дерево цветёт рано, уже в феврале на нём появляются «серёжки», в которые собираются цветки.

- Почки появились и на более поздней сирени, - рассказал Татьяна Русанова сайту DonDay. - Можно также наблюдать жёлтые соцветия одуванчиков.



Специалист отмечает, что для растений достаточно солнечного света и теплой земли, чтобы начался процесс цветения. Поэтому, безусловно, причиной происходящих изменений стал температурный режим. При этом явление не будет иметь никаких последствий для флоры. Цветут не все подряд растения, а лишь некоторые.



Добавим, что в 2019 году декабрь в Ростовской области выдался аномально тёплым. Так, в 20-х числах столбики термометра поднимаются до +10…+13 градусов.