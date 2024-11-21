В Ростовской области массово зацвели цветы глубокой осенью

Фото: соцесети

В конце ноября в Ростовской области свои бутону распустили множество растений. Жители Ростовской области активно делятся кадрами цветущих растений в социальных сетях.Теплая ноябрьская погода на Дону поспособствовала тому, что многие цветы начали повторно цвести.Жители Миллеровского района поделились фотографиями цветущих растений. Свои бутоны распустили Хризантемы, Астры и Георгины. Это необычное явление поразило многих. В комментариях люди отмечали, что такое просто невозможно и назвали это чудом природы.Положительные температуры также способствовали цветению в Ростове-на-Дону. Ростовчане делились снимками распустившихся роз. Огромные розовые бутоны распустились на Северном.Стоит отметить, что позднее цветение может привести к тому, что растениям будет сложнее перезимовать, так как побеги не успеют окрепнуть. Скорее всего, весной оно не будет цвести, а в худшем случае погибнет.