Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области массово зацвели цветы глубокой осенью



В конце ноября в Ростовской области свои бутону распустили множество растений. Жители Ростовской области активно делятся кадрами цветущих растений в социальных сетях.

Теплая ноябрьская погода на Дону поспособствовала тому, что многие цветы начали повторно цвести.

Жители Миллеровского района поделились фотографиями цветущих растений. Свои бутоны распустили Хризантемы, Астры и Георгины. Это необычное явление поразило многих. В комментариях люди отмечали, что такое просто невозможно и назвали это чудом природы.

В Ростовской области массово зацвели цветы глубокой осенью


Положительные температуры также способствовали цветению в Ростове-на-Дону. Ростовчане делились снимками распустившихся роз. Огромные розовые бутоны распустились на Северном.

Стоит отметить, что позднее цветение может привести к тому, что растениям будет сложнее перезимовать, так как побеги не успеют окрепнуть. Скорее всего, весной оно не будет цвести, а в худшем случае погибнет.
Фото: соцесети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.