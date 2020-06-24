В конце июня возобновится движение «Ласточек» из Ростова в Краснодарский край

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«Ласточки» вернутся к своему расписанию в конце июня. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.Отменённые ранее из-за снижения пассажиропотока электрички начнут работу по прежнему расписанию с 27 июня. Так, возобновляется движение «Ласточек» № 819/820 Ростов – Анапа/Новороссийск, № 807/808 Ростов – Краснодар – Туапсе. Из донской столицы первые электрички отправятся 27 июня, а из Туапсе – 28 июня.Напомним, поезда отменили в начале месяца. Из-за введённых в регионах ограничений, а также действующего режима самоизоляции количество пассажиров резко сократилось. В результате в РЖД было принято решение приостановить движение «Ласточек», курсирующих между Ростовской областью и Краснодарским краем.