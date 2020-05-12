Движение «Ласточек» из Ростова на Кубань не возобновится до особого распоряжения

Движение скоростного поезда «Ласточка» сообщением Ростов-на-Дону - Краснодар не возобновится до особого распоряжения. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.Также в числе отмененных поездов: Краснодар – Анапа, Ростов – Краснодар – Туапсе, Ростов – Анапа/Новороссийск и Краснодар – Адлер – Краснодар.Стоит отметить, что все курорты Краснодарского края закрыты из-за коронавирусной инфекции. С 1 июня власти разрешили работать имеющим медицинскую лицензию санаториям, но морские пляжи по-прежнему будут закрыты.Вести деятельность санатории должны будут с соблюдением всех санитарных норм. Для отдыхающих основанием для проезда по территории Кубани к санаторию станет санаторно-курортная путевка.