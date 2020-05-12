Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Движение «Ласточек» из Ростова на Кубань не возобновится до особого распоряжения

Движение «Ласточек» из Ростова на Кубань не возобновится до особого распоряжения
Движение скоростного поезда «Ласточка» сообщением Ростов-на-Дону - Краснодар не возобновится до особого распоряжения. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Также в числе отмененных поездов: Краснодар – Анапа, Ростов – Краснодар – Туапсе, Ростов – Анапа/Новороссийск и Краснодар – Адлер – Краснодар.

Стоит отметить, что все курорты Краснодарского края закрыты из-за коронавирусной инфекции. С 1 июня власти разрешили работать имеющим медицинскую лицензию санаториям, но морские пляжи по-прежнему будут закрыты.

Вести деятельность санатории должны будут с соблюдением всех санитарных норм. Для отдыхающих основанием для проезда по территории Кубани к санаторию станет санаторно-курортная путевка.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.