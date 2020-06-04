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До конца июня отменили «Ласточки» из Ростова в Краснодар

До конца июня отменили «Ласточки» из Ростова в Краснодар
Ряд электропоездов, курсирующих между Ростовом и Краснодарским краем, отменены до конца июня. Об этом сообщили в СКЖД.

В соседнем Краснодарском крае из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки продлен режим ограничений. В связи с этим до 22 июня не будут ходить некоторые поезда.

Так, «Ласточка» № 819/820 Ростов – Анапа/Новороссийск не будет курсировать из Анапы и Новороссийска до 21 июня.

Электричка № 807/808 маршрутом Ростов-на-Дону – Краснодар – Туапсе отправлением из Ростова отменяется до 21 июня, из Туапсе – до 22 июня.

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