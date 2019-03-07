С началом Великого поста в Ростовской области взлетели цены на овощи



В Ростовской области с началом Великого поста значительно выросли цены на овощи. По данным Ростовстата, с 4 по 11 марта больше всего подорожала белокочанная капуста. Цена за килограмм выросла на 9,1% и составляет в среднем 36,76 рубля за килограмм. На втором месте оказался репчатый лук — его ценник изменился на 4,9%. Средняя цена за кило составляет 31,15 рубля. Морковь подорожала на 2,3% и стоит теперь 29,83 рубля.



Из других постных продуктов немного больше стала стоить гречка — 37,4 рубля за килограмм, на 0,4% больше, чем раньше.