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В компании «Ростгорсвет» в Ростове прошли обыски

В компании «Ростгорсвет» в Ростове прошли обыски
В здании «Росгорсвета» прошли обыски. Силовики нагрянули в компанию утром 24 ноября. Информацию об этом Rostov.ru сообщил собственный источник.

Правоохранители пришли изучать документацию предприятия на Кущевском. Правоохранители проверили у руководства и рядовых сотрудников. Необходимые документы изъяли.

По какой причине прошли обыски, пока не сообщается.

Напомним, ранее экс-директора Антона Рачкова и его заместителя Елену Зерщикову обвинили в получении крупной взятки. Следствие считает, что они получили от одной из ростовских компаний один миллион рублей. Рачкова отправили под домашний арест, а Зерщикову – под стражу.
Фото: Гугл.Карты
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