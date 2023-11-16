В Советском районном суде Ростова 16 ноября прошли обыски
В Советском районном суде Ростова-на-Дону прошли обыски. Об этом сообщил DonDay.ru.
Силовики нагрянули в храм правосудия на проспекте Стачки утром 16 ноября. Правоохранители проводили обыскные мероприятия и у руководства, и у рядовых сотрудников.
Официальных комментариев по поводу обыска пока нет. Не исключено, что после этого последует отстранений судей. Информация об этом появится после решения Высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС).