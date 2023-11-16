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В Советском районном суде Ростова 16 ноября прошли обыски

В Советском районном суде Ростова 16 ноября прошли обыски
В Советском районном суде Ростова-на-Дону прошли обыски. Об этом сообщил DonDay.ru.

Силовики нагрянули в храм правосудия на проспекте Стачки утром 16 ноября. Правоохранители проводили обыскные мероприятия и у руководства, и у рядовых сотрудников.

Официальных комментариев по поводу обыска пока нет. Не исключено, что после этого последует отстранений судей. Информация об этом появится после решения Высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС).
Фото: Гугл.карты.
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