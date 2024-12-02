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В колонию Новочеркасска неизвестные хотели перебросить средства связи

В колонию Новочеркасска неизвестные хотели перебросить средства связи
На территорию исправительной колонии № 14 в Новочеркасске неизвестные хотели перебросить телефоны и зарядные устройства. Инцидент произошел 2 декабря на улице Макаренко, 60.

Сотрудники колонии во время обхода обнаружили возле забора два свертка. Внутри были найдены семь телефонов и восемь зарядных устройства.

Изъятые средства связи переданы сотрудникам полиции.

- По данному факту проводится проверка, - сообщили в региональном ГУФСИН.
Фото: Яндекс.карты
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