В колонию Новочеркасска неизвестные хотели перебросить средства связи
На территорию исправительной колонии № 14 в Новочеркасске неизвестные хотели перебросить телефоны и зарядные устройства. Инцидент произошел 2 декабря на улице Макаренко, 60.
Сотрудники колонии во время обхода обнаружили возле забора два свертка. Внутри были найдены семь телефонов и восемь зарядных устройства.
Изъятые средства связи переданы сотрудникам полиции.
- По данному факту проводится проверка, - сообщили в региональном ГУФСИН.