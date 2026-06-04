Сотрудники ФСИН пресекли попытку передать телефоны в ростовскую колонию

Фото: ГУФСИН России по Ростовской области

В лечебно-исправительном учреждении Ростовской области пресекли попытку передачи мобильных телефонов. Об этом сообщили в ГУФСИН России по региону.Речь идет про ФКУ ЛИУ-20 ГУФСИН России по Ростовской области. Необычная находка была сделана при обходе внутренней запретной зоны – в пластиковой бутылке были спрятаны два мобильных телефона и два зарядных устройства.В настоящее время по факту проводится проверка. Правонарушителям грозит штраф от 25 до 50 тысяч рублей с конфискацией предметов.В случае повторного нарушения или наличия судимости по данной статье возможно лишение свободы на срок до двух лет.