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Сотрудники ФСИН пресекли попытку передать телефоны в ростовскую колонию

Сотрудники ФСИН пресекли попытку передать телефоны в ростовскую колонию

В лечебно-исправительном учреждении Ростовской области пресекли попытку передачи мобильных телефонов. Об этом сообщили в ГУФСИН России по региону.

Речь идет про ФКУ ЛИУ-20 ГУФСИН России по Ростовской области. Необычная находка была сделана при обходе внутренней запретной зоны – в пластиковой бутылке были спрятаны два мобильных телефона и два зарядных устройства.

В настоящее время по факту проводится проверка. Правонарушителям грозит штраф от 25 до 50 тысяч рублей с конфискацией предметов.
В случае повторного нарушения или наличия судимости по данной статье возможно лишение свободы на срок до двух лет.
Фото: ГУФСИН России по Ростовской области
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