В Ростовской области пресечена очередная попытка передачи телефонов в колонию

Неудавшаяся контрабанда мобильных телефонов в исправительной колонии № 14 Новочеркасска произошла 6 мая. Сотрудники ГУФСИН России по Ростовской области обнаружили на контрольно-следовой полосе семь свертков, в которых находились семь мобильных телефонов.Лицам, нарушившим закон, грозит административная ответственность в виде штрафа от 25 до 50 тысяч рублей с конфискацией телефонов. Если же правонарушитель имеет судимость или ранее привлекался к административной ответственности за подобные действия, ему может грозить лишение свободы сроком до двух лет.Это не единичный случай. Всего за несколько дней до инцидента в исправительной колонии № 14 сотрудники СИЗО-3 обнаружили два мобильных телефона, спрятанных в буханке хлеба, предназначенной для одного из обвиняемых.