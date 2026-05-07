Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области пресечена очередная попытка передачи телефонов в колонию

В Ростовской области пресечена очередная попытка передачи телефонов в колонию

Неудавшаяся контрабанда мобильных телефонов в исправительной колонии № 14 Новочеркасска произошла 6 мая. Сотрудники ГУФСИН России по Ростовской области обнаружили на контрольно-следовой полосе семь свертков, в которых находились семь мобильных телефонов.

Лицам, нарушившим закон, грозит административная ответственность в виде штрафа от 25 до 50 тысяч рублей с конфискацией телефонов. Если же правонарушитель имеет судимость или ранее привлекался к административной ответственности за подобные действия, ему может грозить лишение свободы сроком до двух лет.

Это не единичный случай. Всего за несколько дней до инцидента в исправительной колонии № 14 сотрудники СИЗО-3 обнаружили два мобильных телефона, спрятанных в буханке хлеба, предназначенной для одного из обвиняемых.
Фото: ГУФСИН России по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика