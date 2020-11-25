В Донецке избрали нового главу администрации
В Ростовской области избрали нового главу администрации Донецка. Об этом стало известно 27 ноября в ходе заседания депутатов Донецкой городской Думы седьмого созыва.
Депутаты единогласно поддержали действующего сити-менеджера Романа Кураева. Еще как минимум пять ближайших лет он будет главой администрации города.
Главным конкурентом нынешнего главы был замглавы администрации Белокалитвинского района Николай Тимошенко. Однако народные избранники решили продлить срок полномочий нынешнему сити-менеджеру Кураеву.
В ближайшее время с ним заключат контракт.